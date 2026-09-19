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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА

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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470081
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
керамический картридж
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
77х40х15
Вес, кг.
4.26

Описание товара Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА

Душевая система ПрофСан ПСМ 500-8 предназначен для обустройства ванной комнаты с классическим резервуаром или душевой кабинкой. Корпус выполнен из высококачественной латуни. Представляет собой изогнутую прямоугольную в сечении штангу с круглой насадкой. Конструкция фиксируется на стене, оснащена однорычажным смесителем современного дизайна. Вода равномерно распределяется между форсунками, создает эффект тропического дождя. Ниже круглой крепежной планки расположен перпендикулярный держатель для стильной лейки со шлангом. Регулируемая стойка позволяет подобрать приемлемую высоту для каждого члена семьи. Верхний душ освобождает руки для комфортного купания. Режим каскадного душа оказывает массажный эффект, улучшает кровообращение и самочувствие, бодрит.

Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
керамический картридж
Страна производитель
Россия
Описание
Душевая система ПрофСан ПСМ 500-8 предназначен для обустройства ванной комнаты с классическим резервуаром или душевой кабинкой. Корпус выполнен из высококачественной латуни. Представляет собой изогнутую прямоугольную в сечении штангу с круглой насадкой. Конструкция фиксируется на стене, оснащена однорычажным смесителем современного дизайна. Вода равномерно распределяется между форсунками, создает эффект тропического дождя. Ниже круглой крепежной планки расположен перпендикулярный держатель для стильной лейки со шлангом. Регулируемая стойка позволяет подобрать приемлемую высоту для каждого члена семьи. Верхний душ освобождает руки для комфортного купания. Режим каскадного душа оказывает массажный эффект, улучшает кровообращение и самочувствие, бодрит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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