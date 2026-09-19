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Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА купить с доставкой в Москве
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Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА

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Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470002
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный аэратор
Размеры в упаковке, см
76х33х15
Вес, кг.
4.94

Описание товара Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА

Душевая система с тропическим душем Fauzt - важная составляющая комфортных водных процедур и стильного оформления душевой зоны.

Отзывы о товаре Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный аэратор
Описание
Душевая система с тропическим душем Fauzt - важная составляющая комфортных водных процедур и стильного оформления душевой зоны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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