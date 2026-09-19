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Мойка высокого давления Ресанта МР-140 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Ресанта МР-140

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Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 1
Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 2
Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 3
Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 4
Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
  • Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 1
  • Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 4
  • Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468645
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Размеры в упаковке, см
45х45х40
Вес, кг.
7.4

Описание товара Мойка высокого давления Ресанта МР-140

Мойка высокого давления Ресанта МР-140 предназначена для мойки транспортных средств, авто и мототехники, велосипедов, фасадов зданий, дорожек и др. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при ненажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ресанта МР-140




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Описание
Мойка высокого давления Ресанта МР-140 предназначена для мойки транспортных средств, авто и мототехники, велосипедов, фасадов зданий, дорожек и др. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при ненажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Ресанта МР-140 - по цене 7660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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