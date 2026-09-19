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Радиатор Supermicro SNK-P0057PS 1U Passive LGA2011 145W купить с доставкой в Москве
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Радиатор Supermicro SNK-P0057PS 1U Passive LGA2011 145W

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Радиатор для процессора Supermicro Passive SNK-P0057PS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для процесора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468065
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Радиатор для процесора
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
420

Описание товара Радиатор Supermicro SNK-P0057PS 1U Passive LGA2011 145W

Пассивный радиатор Supermicro Heatsink 1U SNK-P0057PS совместим с сокетами Intel LGA2011/2011-3/2066, рассеиваемая мощность составляет 145 Вт.

Отзывы о товаре Радиатор Supermicro SNK-P0057PS 1U Passive LGA2011 145W




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Радиатор для процесора
Описание
Пассивный радиатор Supermicro Heatsink 1U SNK-P0057PS совместим с сокетами Intel LGA2011/2011-3/2066, рассеиваемая мощность составляет 145 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор Supermicro SNK-P0057PS 1U Passive LGA2011 145W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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