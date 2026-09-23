Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 467910
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
160
Описание товара Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M
Кабель-переходник USB 3.0 - RJ-45 Ethernet, 1000 Mbps, Aluminum Shell, позволяет к компьютеру или мобильному устройству с разъемом USB 3.0 через разъем RJ-45 подключить к локальной сети Ethernet TYPE 2 с максимальной скоростью передачи данных 1000 МегаБит в сек. Алюминевый корпус не только надежно защищает TU312M , но и значительно увеличивает теплоотдачу по сравнению с пластиком.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Кабель-переходник USB 3.0 - RJ-45 Ethernet, 1000 Mbps, Aluminum Shell, позволяет к компьютеру или мобильному устройству с разъемом USB 3.0 через разъем RJ-45 подключить к локальной сети Ethernet TYPE 2 с максимальной скоростью передачи данных 1000 МегаБит в сек. Алюминевый корпус не только надежно защищает TU312M , но и значительно увеличивает теплоотдачу по сравнению с пластиком.
Купить Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M - по цене 1030 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Telecom USB 3.0 (Am) - LAN RJ-45 Ethernet 0.15м TU312M