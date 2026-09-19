Кабель Telecom HDMI-19M - HDMI-19M 2.0 15м TCG200F-15M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467896
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х8
Вес, кг.
1.29
Описание товара Кабель Telecom HDMI-19M - HDMI-19M 2.0 15м TCG200F-15M
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.0 с двумя ферритовыми фильтрами применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, Ultra HD 4K с разрешением 3840?2160, Full 4K с разрешением 4096?2160, с максимальной пропускной способностью канала до18 Гбит/сек . Фильтры служат для уменьшения помех.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.0 с двумя ферритовыми фильтрами применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, Ultra HD 4K с разрешением 3840?2160, Full 4K с разрешением 4096?2160, с максимальной пропускной способностью канала до18 Гбит/сек . Фильтры служат для уменьшения помех.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Telecom HDMI-19M - HDMI-19M 2.0 15м TCG200F-15M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Telecom HDMI-19M - HDMI-19M 2.0 15м TCG200F-15M