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Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M

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Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 1
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 2
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 3
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 4
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 5
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 6
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 7
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 8
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 9
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 10
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 11
Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 1
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 2
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 3
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 4
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 5
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 6
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 7
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 8
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 9
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 10
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 11
  • Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467814
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort, DVI
Разъемы
DisplayPort (штекер) - DVI (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M

VCOM CG606 . Кабель-переходник предназначен для подключения устройств с разъемом DisplayPort к устройствам c DVI разъемом. В обратном напралении кабель не работает. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.

Отзывы о товаре Кабель VCOM Display Port - DVI 1.8м CG606-1.8M




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort, DVI
Разъемы
DisplayPort (штекер) - DVI (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
VCOM CG606 . Кабель-переходник предназначен для подключения устройств с разъемом DisplayPort к устройствам c DVI разъемом. В обратном напралении кабель не работает. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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