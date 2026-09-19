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Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) купить с доставкой в Москве
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Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513)

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Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 1
Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 2
Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 1
  • Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 2
  • Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467768
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Вес, г.
24

Описание товара Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513)

Проводник из бескислородной меди высокой очистки для наилучшего качества передачи сигнала. Позолоченное напыление обеспечивает лучшую проводимость, меньшее сопротивление и окисляемость.

Отзывы о товаре Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Описание
Проводник из бескислородной меди высокой очистки для наилучшего качества передачи сигнала. Позолоченное напыление обеспечивает лучшую проводимость, меньшее сопротивление и окисляемость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Defender Audio Jack M- Jack M 3.5мм 1.2м (87513) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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