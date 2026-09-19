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Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) купить с доставкой в Москве
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Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763)

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Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 1
Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 2
Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 1
  • Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 2
  • Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
360 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467698
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763)

Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (принтеры и другие). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).

Отзывы о товаре Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (принтеры и другие). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Defender USB04-06 USB - USB 1.8м (83763) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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