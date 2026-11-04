Кабель Defender USB04-06PRO USB - USB 1.8м (87430)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%520 руб. 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467684
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
110
Описание товара Кабель Defender USB04-06PRO USB - USB 1.8м (87430)
Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (принтеры и другие). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек). Двойное экранирование, 2 ферритовых фильтра и внутреннее экранирование разъемов обеспечивают полную защиту от высокочастотных помех. Проводник из бескислородной меди высокой очистки для наилучшего качества передачи сигнала. Позолоченные разъемы обеспечивают наилучшее соединение и длительный срок службы.
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Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (принтеры и другие). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек). Двойное экранирование, 2 ферритовых фильтра и внутреннее экранирование разъемов обеспечивают полную защиту от высокочастотных помех. Проводник из бескислородной меди высокой очистки для наилучшего качества передачи сигнала. Позолоченные разъемы обеспечивают наилучшее соединение и длительный срок службы.
Кабель Defender USB04-06PRO USB - USB 1.8м (87430) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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