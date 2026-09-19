Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G20-90 5ГГц секторная 20dBi N-type 90°

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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467481
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Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G20-90 принадлежит к устройствам секторного типа. Используется она для отправки сигнала на значительное расстояние. Коэффициент усиления у нее – 20 dBi, а максимальный радиус действия на открытом пространстве – около 25 км. Естественно, что в городских условиях, при плотной застройке и наличии посторонних излучений, этот параметр снижается. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G20-90 спроектирована для наружного размещения. С ней предоставляются крепления для последующей установки. Монтаж и подключение антенны не вызовет проблем у специалистов. Она оснащается разъемами RP-SMAx2 для присоединения оборудования. Предлагаемая антенна адаптирована к условиям эксплуатации. Она может использоваться при температуре от -30 до +50 °С. Антенна выдерживает сильные порывы ветра, но для этого ее нужно правильно закрепить. Это устройство можно использовать для создания беспроводных мостов между точками доступа, передачи сигнала на множество приемников. Антенна поддерживает технологию MIMO 2x2, гарантирована ее высокая производительность.
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G20-90 принадлежит к устройствам секторного типа. Используется она для отправки сигнала на значительное расстояние. Коэффициент усиления у нее – 20 dBi, а максимальный радиус действия на открытом пространстве – около 25 км. Естественно, что в городских условиях, при плотной застройке и наличии посторонних излучений, этот параметр снижается. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G20-90 спроектирована для наружного размещения. С ней предоставляются крепления для последующей установки. Монтаж и подключение антенны не вызовет проблем у специалистов. Она оснащается разъемами RP-SMAx2 для присоединения оборудования. Предлагаемая антенна адаптирована к условиям эксплуатации. Она может использоваться при температуре от -30 до +50 °С. Антенна выдерживает сильные порывы ветра, но для этого ее нужно правильно закрепить. Это устройство можно использовать для создания беспроводных мостов между точками доступа, передачи сигнала на множество приемников. Антенна поддерживает технологию MIMO 2x2, гарантирована ее высокая производительность.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G20-90 5ГГц секторная 20dBi N-type 90° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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