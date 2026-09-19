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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467479
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Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO
Антенна Ubiquiti RD-5G30 – оборудование профессионального уровня. Антенна, обеспечивающая коэффициент усиления 30 дБи, характеризуется узкой диаграммой направленности. Величина показателя HPBW равна 5.8° по горизонтали и по вертикали. Антенна подходит для организации радиомостов значительной дальности. Тип поляризации – двойная линейная. Поддерживаемый диапазон частот – от 5.1 до 5.9 ГГц. Максимальный коэффициент стоячей волны – 1.6. Антенна Ubiquiti RD-5G30 предназначена для монтажа на столбе. Модель способна выдерживать значительную ветровую нагрузку. Габаритные размеры антенны – 650x650x386 мм. Цвет традиционный – белый.
Антенна Ubiquiti RD-5G30 – оборудование профессионального уровня. Антенна, обеспечивающая коэффициент усиления 30 дБи, характеризуется узкой диаграммой направленности. Величина показателя HPBW равна 5.8° по горизонтали и по вертикали. Антенна подходит для организации радиомостов значительной дальности. Тип поляризации – двойная линейная. Поддерживаемый диапазон частот – от 5.1 до 5.9 ГГц. Максимальный коэффициент стоячей волны – 1.6. Антенна Ubiquiti RD-5G30 предназначена для монтажа на столбе. Модель способна выдерживать значительную ветровую нагрузку. Габаритные размеры антенны – 650x650x386 мм. Цвет традиционный – белый.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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