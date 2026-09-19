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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO

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Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 1
Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 2
Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 3
Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 4
Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 5
Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
30
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 1
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 2
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 3
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 4
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 5
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Dish Airmax 5GHZ (RD-5G30) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467479
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
узконаправленная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.9-5.9 ГГц
Ширина, см
65
Усиление, дБ
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х20
Вес, кг.
9

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO

Антенна Ubiquiti RD-5G30 – оборудование профессионального уровня. Антенна, обеспечивающая коэффициент усиления 30 дБи, характеризуется узкой диаграммой направленности. Величина показателя HPBW равна 5.8° по горизонтали и по вертикали. Антенна подходит для организации радиомостов значительной дальности. Тип поляризации – двойная линейная. Поддерживаемый диапазон частот – от 5.1 до 5.9 ГГц. Максимальный коэффициент стоячей волны – 1.6. Антенна Ubiquiti RD-5G30 предназначена для монтажа на столбе. Модель способна выдерживать значительную ветровую нагрузку. Габаритные размеры антенны – 650x650x386 мм. Цвет традиционный – белый.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
узконаправленная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.9-5.9 ГГц
Ширина, см
65
Усиление, дБ
30
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна Ubiquiti RD-5G30 – оборудование профессионального уровня. Антенна, обеспечивающая коэффициент усиления 30 дБи, характеризуется узкой диаграммой направленности. Величина показателя HPBW равна 5.8° по горизонтали и по вертикали. Антенна подходит для организации радиомостов значительной дальности. Тип поляризации – двойная линейная. Поддерживаемый диапазон частот – от 5.1 до 5.9 ГГц. Максимальный коэффициент стоячей волны – 1.6. Антенна Ubiquiti RD-5G30 предназначена для монтажа на столбе. Модель способна выдерживать значительную ветровую нагрузку. Габаритные размеры антенны – 650x650x386 мм. Цвет традиционный – белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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