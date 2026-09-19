Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45
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Характеристики
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 Антенна AirFiber AF-5G30-S45 применяется для передачи сигнала на большие расстояния, подключения к Интернету удаленных зданий. Уровень усиления у этой модели – 30 dBi! Благодаря такому параметру сигнал отправляется на многие километры. Антенна AirFiber AF-5G30-S45 наружного типа. Ставится она на столбе, а в комплектацию производитель включает необходимые крепления. Антенна прекрасно защищена от внешних воздействий, в том числе от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, низких и высоких температур. Поддерживаемый стандарт – AirMax. Вещание происходит на частоте 5.15-5.85 ГГц. Устройство направленного типа, а его подготовка к использованию и настройка не должны вызвать затруднений. Доступные разъемы – RP-SMA Female x2. Через эти порты выполняется подключение кабелей к антенне для соединения с иным оборудованием. Характеристики модели обеспечивают высокую скорость передачи данных. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры
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