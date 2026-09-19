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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45

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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 1
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 2
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 3
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 4
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 5
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 6
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 7
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 8
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 9
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 10
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 11
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 12
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 13
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
30
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 1
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 2
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 3
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 4
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 5
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 6
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 7
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 8
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 9
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 10
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 11
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 12
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 13
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467478
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
30
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х13
Вес, кг.
3.4

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 Антенна AirFiber AF-5G30-S45 применяется для передачи сигнала на большие расстояния, подключения к Интернету удаленных зданий. Уровень усиления у этой модели – 30 dBi! Благодаря такому параметру сигнал отправляется на многие километры. Антенна AirFiber AF-5G30-S45 наружного типа. Ставится она на столбе, а в комплектацию производитель включает необходимые крепления. Антенна прекрасно защищена от внешних воздействий, в том числе от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, низких и высоких температур. Поддерживаемый стандарт – AirMax. Вещание происходит на частоте 5.15-5.85 ГГц. Устройство направленного типа, а его подготовка к использованию и настройка не должны вызвать затруднений. Доступные разъемы – RP-SMA Female x2. Через эти порты выполняется подключение кабелей к антенне для соединения с иным оборудованием. Характеристики модели обеспечивают высокую скорость передачи данных. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
30
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 Антенна AirFiber AF-5G30-S45 применяется для передачи сигнала на большие расстояния, подключения к Интернету удаленных зданий. Уровень усиления у этой модели – 30 dBi! Благодаря такому параметру сигнал отправляется на многие километры. Антенна AirFiber AF-5G30-S45 наружного типа. Ставится она на столбе, а в комплектацию производитель включает необходимые крепления. Антенна прекрасно защищена от внешних воздействий, в том числе от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, низких и высоких температур. Поддерживаемый стандарт – AirMax. Вещание происходит на частоте 5.15-5.85 ГГц. Устройство направленного типа, а его подготовка к использованию и настройка не должны вызвать затруднений. Доступные разъемы – RP-SMA Female x2. Через эти порты выполняется подключение кабелей к антенне для соединения с иным оборудованием. Характеристики модели обеспечивают высокую скорость передачи данных. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры
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Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G30-S45 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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