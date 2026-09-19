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Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
301 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467454
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Описание товара Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)
Самое компактное МФУ для широкоформатной печати, позволяющее мгновенно предоставлять партнерам исправленные версии проектов. Интуитивно понятные и удобные операции печати, сканирования и копирования, а также качество печати HP DesignJet. Все это повышает эффективность обмена данными и позволяет ускорить работу над проектами. Динамическая безопасность: Картриджи HP с неоригинальными чипами могут не работать уже сейчас и в будущем. Мобильная печать HP — простая интеграция с другими офисными устройствами. Теперь вы можете, находясь в любом месте, печатать прямо со своего смартфона Apple, Android или планшета. Печатайте удаленно, отправляя файлы по электронной почте на принтеры с поддержкой ePrint.
Отзывы о товаре Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)
Самое компактное МФУ для широкоформатной печати, позволяющее мгновенно предоставлять партнерам исправленные версии проектов. Интуитивно понятные и удобные операции печати, сканирования и копирования, а также качество печати HP DesignJet. Все это повышает эффективность обмена данными и позволяет ускорить работу над проектами. Динамическая безопасность: Картриджи HP с неоригинальными чипами могут не работать уже сейчас и в будущем. Мобильная печать HP — простая интеграция с другими офисными устройствами. Теперь вы можете, находясь в любом месте, печатать прямо со своего смартфона Apple, Android или планшета. Печатайте удаленно, отправляя файлы по электронной почте на принтеры с поддержкой ePrint.
Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)