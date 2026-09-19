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Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A) купить с доставкой в Москве
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Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)

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Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 1
Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 2
Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 3
Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
  • Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 1
  • Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 2
  • Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 3
  • Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24&quot;,4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109&quot;, 2ywarr, repl. F9A28A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
301 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467454
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры струйные
Размеры в упаковке, м
1.31х0.62х0.57
Вес, кг.
66

Описание товара Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)

Самое компактное МФУ для широкоформатной печати, позволяющее мгновенно предоставлять партнерам исправленные версии проектов. Интуитивно понятные и удобные операции печати, сканирования и копирования, а также качество печати HP DesignJet. Все это повышает эффективность обмена данными и позволяет ускорить работу над проектами. Динамическая безопасность: Картриджи HP с неоригинальными чипами могут не работать уже сейчас и в будущем. Мобильная печать HP — простая интеграция с другими офисными устройствами. Теперь вы можете, находясь в любом месте, печатать прямо со своего смартфона Apple, Android или планшета. Печатайте удаленно, отправляя файлы по электронной почте на принтеры с поддержкой ePrint.

Отзывы о товаре Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры струйные
Описание
Самое компактное МФУ для широкоформатной печати, позволяющее мгновенно предоставлять партнерам исправленные версии проектов. Интуитивно понятные и удобные операции печати, сканирования и копирования, а также качество печати HP DesignJet. Все это повышает эффективность обмена данными и позволяет ускорить работу над проектами. Динамическая безопасность: Картриджи HP с неоригинальными чипами могут не работать уже сейчас и в будущем. Мобильная печать HP — простая интеграция с другими офисными устройствами. Теперь вы можете, находясь в любом месте, печатать прямо со своего смартфона Apple, Android или планшета. Печатайте удаленно, отправляя файлы по электронной почте на принтеры с поддержкой ePrint.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Широкоформатный принтер HP DesignJetT830 MFP (p/s/c, 24",4color,2400x1200dpi,1Gb,26sppA1,USB for Flash/GigEth/Wi-Fi,stand,mediabin,rollfeed,sheetfeed,tray50(A3/A4),autocutter,Scanner600dpi,24x109", 2ywarr, repl. F9A28A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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