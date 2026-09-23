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Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9201CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467297
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT
1 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT

Однопортовая сетевая карта. Низкопрофильная

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Однопортовая сетевая карта. Низкопрофильная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT - по цене 1460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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