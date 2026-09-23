Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 467297
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 460 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
100
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT
Однопортовая сетевая карта. Низкопрофильная
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x1GbE SFP PCIe2.1 x1 LREC6230PF-SFP
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x1GbE SC PCIe2.1 x1 LREC6230PF
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+
-
В наличииЦена 7 410 руб.1853 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9714HT
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
-
В наличииЦена 12 510 руб.3128 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 LP LREC9812BT
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Однопортовая сетевая карта. Низкопрофильная
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT - по цене 1460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe1.1 x1 LREC9201CT