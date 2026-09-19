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Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX

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Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 1
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 2
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 3
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 4
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
5950X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467258
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
5950X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
6

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX

Процессор AMD Ryzen 9 5950X обладает самой совершенной в мире процессорной архитектурой для геймеров и создателей контента, ваши возможности безграничны. Играете ли вы в современную игру, проектируете очередной небоскреб или анализируете данные, вам нужен мощный процессор, способный справиться с этими и многими другими задачами. Процессоры AMD Ryzen 5000 серии для настольных ПК без усилий задают новую планку производительности для геймеров и дизайнеров.Играете ли вы или творите, процессоры AMD Ryzen обеспечат максимально возможную производительность.Процессор AMD Ryzen 5000 серии предназначены для следующего поколения ресурсоемких игр; они обеспечивают невероятно реалистичный геймплей и максимальный результат во всех многопоточных задачах, таких как3D-визуализация, рендеринг видео и компиляция программного кода.Процессоры AMD Ryzen имеют лучшие функции для победы в играх.Они обладают великолепной вычислительной мощностью и поддерживают новейшие технологии. Все процессоры AMD Ryzen 5000 серии поддерживают полный набор технологий, повышающих вычислительную мощность компьютера, в том числе Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive 4 и PCIe 4.0.Процессоры AMD Ryzen просты в конфигурации и настройке.Они совместимы с материнскими платами 500 серии (достаточно лишь обновить BIOS); более того, вы сможете легко осуществить тонкую настройку своего процессора при помощи утилит Ryzen Master и AMD StoreMI. AMD Ryzen для специалистов творческих профессий. Быстрее проектируйте. Быстрее выполняйте рендеринг. Быстрее осуществляйте итерации. Успевайте больше и творите быстрее с процессорами AMD Ryzen.Архитектура Zen 3 на основе техпроцесса 7 нм. Самое быстрое в мире процессорное ядро для самых быстрых в мире игровых процессоров.Технологии процессоров AMD Ryzen. Повысьте производительность своего ПК благодаря новаторским функциям, увеличивающим производительность системы.Технология AMD StoreMI. Увеличьте и ускорьте хранилище данных компьютера на базе процессора AMD Ryzen.Создайте собственный настольный ПК с поддержкой PCIe 4.0 на базе технологий AMD. Ускорение работы. Оптимизация устройств хранения. Увеличение пропускной способности.Соберите идеальную игровую настольную систему. С процессором AMD Ryzen и видеокартой Radeon любой геймер создаст игровую систему своей мечты для любого разрешения и любых настроек.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
5950X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 9 5950X обладает самой совершенной в мире процессорной архитектурой для геймеров и создателей контента, ваши возможности безграничны. Играете ли вы в современную игру, проектируете очередной небоскреб или анализируете данные, вам нужен мощный процессор, способный справиться с этими и многими другими задачами. Процессоры AMD Ryzen 5000 серии для настольных ПК без усилий задают новую планку производительности для геймеров и дизайнеров.Играете ли вы или творите, процессоры AMD Ryzen обеспечат максимально возможную производительность.Процессор AMD Ryzen 5000 серии предназначены для следующего поколения ресурсоемких игр; они обеспечивают невероятно реалистичный геймплей и максимальный результат во всех многопоточных задачах, таких как3D-визуализация, рендеринг видео и компиляция программного кода.Процессоры AMD Ryzen имеют лучшие функции для победы в играх.Они обладают великолепной вычислительной мощностью и поддерживают новейшие технологии. Все процессоры AMD Ryzen 5000 серии поддерживают полный набор технологий, повышающих вычислительную мощность компьютера, в том числе Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive 4 и PCIe 4.0.Процессоры AMD Ryzen просты в конфигурации и настройке.Они совместимы с материнскими платами 500 серии (достаточно лишь обновить BIOS); более того, вы сможете легко осуществить тонкую настройку своего процессора при помощи утилит Ryzen Master и AMD StoreMI. AMD Ryzen для специалистов творческих профессий. Быстрее проектируйте. Быстрее выполняйте рендеринг. Быстрее осуществляйте итерации. Успевайте больше и творите быстрее с процессорами AMD Ryzen.Архитектура Zen 3 на основе техпроцесса 7 нм. Самое быстрое в мире процессорное ядро для самых быстрых в мире игровых процессоров.Технологии процессоров AMD Ryzen. Повысьте производительность своего ПК благодаря новаторским функциям, увеличивающим производительность системы.Технология AMD StoreMI. Увеличьте и ускорьте хранилище данных компьютера на базе процессора AMD Ryzen.Создайте собственный настольный ПК с поддержкой PCIe 4.0 на базе технологий AMD. Ускорение работы. Оптимизация устройств хранения. Увеличение пропускной способности.Соберите идеальную игровую настольную систему. С процессором AMD Ryzen и видеокартой Radeon любой геймер создаст игровую систему своей мечты для любого разрешения и любых настроек.
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Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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