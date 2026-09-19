Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF) BOX
Процессор AMD Ryzen 9 5950X обладает самой совершенной в мире процессорной архитектурой для геймеров и создателей контента, ваши возможности безграничны. Играете ли вы в современную игру, проектируете очередной небоскреб или анализируете данные, вам нужен мощный процессор, способный справиться с этими и многими другими задачами. Процессоры AMD Ryzen 5000 серии для настольных ПК без усилий задают новую планку производительности для геймеров и дизайнеров.Играете ли вы или творите, процессоры AMD Ryzen обеспечат максимально возможную производительность.Процессор AMD Ryzen 5000 серии предназначены для следующего поколения ресурсоемких игр; они обеспечивают невероятно реалистичный геймплей и максимальный результат во всех многопоточных задачах, таких как3D-визуализация, рендеринг видео и компиляция программного кода.Процессоры AMD Ryzen имеют лучшие функции для победы в играх.Они обладают великолепной вычислительной мощностью и поддерживают новейшие технологии. Все процессоры AMD Ryzen 5000 серии поддерживают полный набор технологий, повышающих вычислительную мощность компьютера, в том числе Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive 4 и PCIe 4.0.Процессоры AMD Ryzen просты в конфигурации и настройке.Они совместимы с материнскими платами 500 серии (достаточно лишь обновить BIOS); более того, вы сможете легко осуществить тонкую настройку своего процессора при помощи утилит Ryzen Master и AMD StoreMI. AMD Ryzen для специалистов творческих профессий. Быстрее проектируйте. Быстрее выполняйте рендеринг. Быстрее осуществляйте итерации. Успевайте больше и творите быстрее с процессорами AMD Ryzen.Архитектура Zen 3 на основе техпроцесса 7 нм. Самое быстрое в мире процессорное ядро для самых быстрых в мире игровых процессоров.Технологии процессоров AMD Ryzen. Повысьте производительность своего ПК благодаря новаторским функциям, увеличивающим производительность системы.Технология AMD StoreMI. Увеличьте и ускорьте хранилище данных компьютера на базе процессора AMD Ryzen.Создайте собственный настольный ПК с поддержкой PCIe 4.0 на базе технологий AMD. Ускорение работы. Оптимизация устройств хранения. Увеличение пропускной способности.Соберите идеальную игровую настольную систему. С процессором AMD Ryzen и видеокартой Radeon любой геймер создаст игровую систему своей мечты для любого разрешения и любых настроек.
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