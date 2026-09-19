Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
550
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
61
Скорость копирования, стр/мин
61
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467055
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МФУ HP LaserJet Enterprise M635h, оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, документация, кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
61
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
61
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
740
Габариты ШхГхВ, мм
512 x 640 x 558
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х69х64
Вес, кг.
40
Описание товара HP LaserJet Enterprise MFP M635h (p/c/s, A4,1200dpi,61ppm,1,5Gb,HDD500GBenc,2 trays 100+550,ADF150,Duplex,USB/GigEth,cart.10,5k in box,1y warr.repl.J8J64A,J8J70A)
Лазерное МФУ HP — производительное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и большие объёмы печати. Устройство работает в чёрно-белом формате, выполняет до 9999 копий за цикл и обеспечивает скорость копирования до 61 стр/мин.
МФУ оснащено планшетным сканирующим устройством и автоподатчиком, поэтому удобно для работы с документами разного объёма. Лоток подачи ёмкостью 550 л и выходной лоток на 500 л помогают реже отвлекаться на обслуживание, а поддержка формата A4 подходит для повседневных офисных задач. Предусмотрена и печать фотографий. Вес устройства — 33,2 кг, потребляемая мощность при работе — 740 Вт.
МФУ HP LaserJet Enterprise M635h, оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, документация, кабель питания
Двусторонняя печать
Да
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Скорость черно-белой печати, стр/мин
61
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
61
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
740
Габариты ШхГхВ, мм
512 x 640 x 558
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ HP — производительное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и большие объёмы печати. Устройство работает в чёрно-белом формате, выполняет до 9999 копий за цикл и обеспечивает скорость копирования до 61 стр/мин.
МФУ оснащено планшетным сканирующим устройством и автоподатчиком, поэтому удобно для работы с документами разного объёма. Лоток подачи ёмкостью 550 л и выходной лоток на 500 л помогают реже отвлекаться на обслуживание, а поддержка формата A4 подходит для повседневных офисных задач. Предусмотрена и печать фотографий. Вес устройства — 33,2 кг, потребляемая мощность при работе — 740 Вт.
HP LaserJet Enterprise MFP M635h (p/c/s, A4,1200dpi,61ppm,1,5Gb,HDD500GBenc,2 trays 100+550,ADF150,Duplex,USB/GigEth,cart.10,5k in box,1y warr.repl.J8J64A,J8J70A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре HP LaserJet Enterprise MFP M635h (p/c/s, A4,1200dpi,61ppm,1,5Gb,HDD500GBenc,2 trays 100+550,ADF150,Duplex,USB/GigEth,cart.10,5k in box,1y warr.repl.J8J64A,J8J70A)