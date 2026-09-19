Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
306 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466906
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
4
Габаритные размеры, мм
442x43.6x420
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х23
Вес, кг.
8
Описание товара Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power
Сетевое оборудование Huawei CloudEngine S5731-S24T4X представляет собой гибридный GE коммутатор с фиксированными гигабитными портами доступа и 10G uplink интерфейсами с возможностью расширения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
4
Габаритные размеры, мм
442x43.6x420
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Сетевое оборудование Huawei CloudEngine S5731-S24T4X представляет собой гибридный GE коммутатор с фиксированными гигабитными портами доступа и 10G uplink интерфейсами с возможностью расширения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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