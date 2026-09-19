Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466868
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K20A-1R
Серия CHIEFTEC Polaris 3.0 разработана в соответствии со стандартом Intel ATX 3.0 и поддерживает PCIe GEN 5 с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS GOLD, обещая исключительную производительность. Polaris 3.0 отличается современным техническим дизайном, включая полумостовой преобразователь LLC с технологией DC-to-DC, а также японские основные конденсаторы для достижения низких пульсаций и жесткой регулировки напряжения. Бесшумный вентилятор Polaris 3.0 135 мм FDB оптимизирует баланс между охлаждением и шумом при превосходной долговечности. Полностью модульная организация кабелей обеспечивает чистую и удобную сборку внутри любой системы.
Серия CHIEFTEC Polaris 3.0 разработана в соответствии со стандартом Intel ATX 3.0 и поддерживает PCIe GEN 5 с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS GOLD, обещая исключительную производительность. Polaris 3.0 отличается современным техническим дизайном, включая полумостовой преобразователь LLC с технологией DC-to-DC, а также японские основные конденсаторы для достижения низких пульсаций и жесткой регулировки напряжения. Бесшумный вентилятор Polaris 3.0 135 мм FDB оптимизирует баланс между охлаждением и шумом при превосходной долговечности. Полностью модульная организация кабелей обеспечивает чистую и удобную сборку внутри любой системы.
Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K20A-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K20A-1R