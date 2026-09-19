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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466867
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Описание товара Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 2U PWS-2K21A-BR
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-12W подходит для питания роутеров, маршрутизаторов и прочего сетевого оборудования, получающего питание по технологии Power over Ethernet через кабель типа витая пара. Снабженный заземлением в качестве защиты от электростатических зарядов адаптер подключается к сети 220 В через сетевой шнур. Выходное напряжение блока питания, совместимого с устройствами бренда Ubiquiti и не только, равняется 24 В, сила тока - 0.5 А. На передней панели адаптера питания PoE Ubiquiti POE-24-12W расположены два ярких светодиода. Один из них является индикатором Ethernet-подключения к LAN-порту, а другой информирует, что адаптер подключен к сети питания. Устройство можно разместить на стене при помощи металлического кронштейна, вошедшего в комплект.
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-12W подходит для питания роутеров, маршрутизаторов и прочего сетевого оборудования, получающего питание по технологии Power over Ethernet через кабель типа витая пара. Снабженный заземлением в качестве защиты от электростатических зарядов адаптер подключается к сети 220 В через сетевой шнур. Выходное напряжение блока питания, совместимого с устройствами бренда Ubiquiti и не только, равняется 24 В, сила тока - 0.5 А. На передней панели адаптера питания PoE Ubiquiti POE-24-12W расположены два ярких светодиода. Один из них является индикатором Ethernet-подключения к LAN-порту, а другой информирует, что адаптер подключен к сети питания. Устройство можно разместить на стене при помощи металлического кронштейна, вошедшего в комплект.
Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 2U PWS-2K21A-BR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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