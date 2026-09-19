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Чехол-накладка araree для Galaxy M12 M Cover, прозрачный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка araree для Galaxy M12 M Cover, прозрачный

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Чехол-накладка araree для Galaxy M12 M Cover, прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466750
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Характеристики

Бренд
Araree
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка araree для Galaxy M12 M Cover, прозрачный

Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода.

Отзывы о товаре Чехол-накладка araree для Galaxy M12 M Cover, прозрачный




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Характеристики
Бренд
Araree
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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