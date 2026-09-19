Сортер "Домик" в коробке 44007

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Характеристики
Тип товара
Сортер
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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 410 руб.
2 261
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464834
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Может ли игровой набор для малышей развлекать и обучать одновременно? Да, если это игрушка Viga Toys серии PolarB Развитие 5 в 1 для детей от 18 месяцев. Внешне она похожа на небольшой деревянный домик-сортер с несколькими функциями. На одной стороне расположены шестеренки для кручения, на остальных – отверстия разных форм, в которые вставляются деревянные блоки с изображениями животных. Игровой набор Viga Toys PolarB дает возможность ребенку познавать мир разносторонне. Во-первых, деревянный сортер развивает логическое мышление: малыш учится находить связь между геометрическими формами и очертаниями отверстий. Во-вторых, благодаря тактильным исследованиям, улучшается чувствительность пальцев, развивается мелкая моторика. Плюс ко всему, ребенок попутно изучает цвета и формы, через картинки знакомится с различными животными. Все элементы игрового набора Viga Toys Развитие 5 в 1 визуально и тактильно совершенны. Они выполнены в пастельных тонах из гладко отшлифованной древесины. В результате ребенок получает не только развивающую игрушку, но и отличный наглядный материал для развития по методике Монтессори.
Может ли игровой набор для малышей развлекать и обучать одновременно? Да, если это игрушка Viga Toys серии PolarB Развитие 5 в 1 для детей от 18 месяцев. Внешне она похожа на небольшой деревянный домик-сортер с несколькими функциями. На одной стороне расположены шестеренки для кручения, на остальных – отверстия разных форм, в которые вставляются деревянные блоки с изображениями животных. Игровой набор Viga Toys PolarB дает возможность ребенку познавать мир разносторонне. Во-первых, деревянный сортер развивает логическое мышление: малыш учится находить связь между геометрическими формами и очертаниями отверстий. Во-вторых, благодаря тактильным исследованиям, улучшается чувствительность пальцев, развивается мелкая моторика. Плюс ко всему, ребенок попутно изучает цвета и формы, через картинки знакомится с различными животными. Все элементы игрового набора Viga Toys Развитие 5 в 1 визуально и тактильно совершенны. Они выполнены в пастельных тонах из гладко отшлифованной древесины. В результате ребенок получает не только развивающую игрушку, но и отличный наглядный материал для развития по методике Монтессори.
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