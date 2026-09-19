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Сортер "Домик" в коробке 44007 купить с доставкой в Москве
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Сортер "Домик" в коробке 44007

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Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 1
Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 2
Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 3
Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
  • Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 1
  • Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 2
  • Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 3
  • Сортер &quot;Домик&quot; в коробке 44007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 410 руб.  2 261 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464834
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, детали сортера, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х15
Вес, г.
558

Описание товара Сортер "Домик" в коробке 44007

Может ли игровой набор для малышей развлекать и обучать одновременно? Да, если это игрушка Viga Toys серии PolarB Развитие 5 в 1 для детей от 18 месяцев. Внешне она похожа на небольшой деревянный домик-сортер с несколькими функциями. На одной стороне расположены шестеренки для кручения, на остальных – отверстия разных форм, в которые вставляются деревянные блоки с изображениями животных. Игровой набор Viga Toys PolarB дает возможность ребенку познавать мир разносторонне. Во-первых, деревянный сортер развивает логическое мышление: малыш учится находить связь между геометрическими формами и очертаниями отверстий. Во-вторых, благодаря тактильным исследованиям, улучшается чувствительность пальцев, развивается мелкая моторика. Плюс ко всему, ребенок попутно изучает цвета и формы, через картинки знакомится с различными животными. Все элементы игрового набора Viga Toys Развитие 5 в 1 визуально и тактильно совершенны. Они выполнены в пастельных тонах из гладко отшлифованной древесины. В результате ребенок получает не только развивающую игрушку, но и отличный наглядный материал для развития по методике Монтессори.

Отзывы о товаре Сортер "Домик" в коробке 44007




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, детали сортера, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Может ли игровой набор для малышей развлекать и обучать одновременно? Да, если это игрушка Viga Toys серии PolarB Развитие 5 в 1 для детей от 18 месяцев. Внешне она похожа на небольшой деревянный домик-сортер с несколькими функциями. На одной стороне расположены шестеренки для кручения, на остальных – отверстия разных форм, в которые вставляются деревянные блоки с изображениями животных. Игровой набор Viga Toys PolarB дает возможность ребенку познавать мир разносторонне. Во-первых, деревянный сортер развивает логическое мышление: малыш учится находить связь между геометрическими формами и очертаниями отверстий. Во-вторых, благодаря тактильным исследованиям, улучшается чувствительность пальцев, развивается мелкая моторика. Плюс ко всему, ребенок попутно изучает цвета и формы, через картинки знакомится с различными животными. Все элементы игрового набора Viga Toys Развитие 5 в 1 визуально и тактильно совершенны. Они выполнены в пастельных тонах из гладко отшлифованной древесины. В результате ребенок получает не только развивающую игрушку, но и отличный наглядный материал для развития по методике Монтессори.
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Доставка
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