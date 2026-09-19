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Чехол DF для Poco M3 с микрофиброй Silicone Black poOriginal-03 купить с доставкой в Москве
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Чехол DF для Poco M3 с микрофиброй Silicone Black poOriginal-03

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Чехол DF для Poco M3 с микрофиброй Silicone Black poOriginal-03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464788
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол DF для Poco M3 с микрофиброй Silicone Black poOriginal-03

Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол DF для Poco M3 с микрофиброй Silicone Black poOriginal-03




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Poco M3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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