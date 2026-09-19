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Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6 купить с доставкой в Москве
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Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6

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Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464593
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, г.
500

Описание товара Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6

Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Яркая расцветка и отличная детализация. Ребенку понравится.

Отзывы о товаре Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Яркая расцветка и отличная детализация. Ребенку понравится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Спецтехника.Бензовоз на РУ на батарейках в коробке YT88-6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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