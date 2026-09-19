Машина металлическая "mersedes-benz sprinter реанимация" 14 SPRINTERVAN-14SLAMB-YE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х7
Вес, г.
261
Описание товара Машина металлическая "mersedes-benz sprinter реанимация" 14 SPRINTERVAN-14SLAMB-YE
Юного водителя увлечет игра с моделью реанимационной машины, выполненной с учетом всех особенностей прототипа. У игрушки открываются передние и задние двери, что делает машинку максимально похожей на настоящую, всегда можно заглянуть к ней внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Реалистичный дизайн данной модели + световые и звуковые эффекты позволят с головой погрузиться в игру и почувствовать себя настоящим спасателем.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Юного водителя увлечет игра с моделью реанимационной машины, выполненной с учетом всех особенностей прототипа. У игрушки открываются передние и задние двери, что делает машинку максимально похожей на настоящую, всегда можно заглянуть к ней внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Реалистичный дизайн данной модели + световые и звуковые эффекты позволят с головой погрузиться в игру и почувствовать себя настоящим спасателем.
Машина металлическая "mersedes-benz sprinter реанимация" 14 SPRINTERVAN-14SLAMB-YE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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