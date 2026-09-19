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Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118 купить с доставкой в Москве
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Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118

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Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464297
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118

Защитное стекло для смартфона необходимо для защиты экрана от мелких и крупных повреждений. Стекло предотвращает не только от царапин и потертостей экрана, но и в случае неудачного падения вашего гаджета, примет энергию удара на себя и тем самым сохранит дорогостоящий дисплей и сенсор смартфона. Стекло точно подходит для данной модели. Все вырезы и необходимые отверстия присутствуют. Стекло выполнено из специальных материалов, которые обладают высоким уровнем прочности. Стекло обладает малой толщиной и не влияет на качество изображения и сенсорные свойства экрана.

Отзывы о товаре Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло для смартфона необходимо для защиты экрана от мелких и крупных повреждений. Стекло предотвращает не только от царапин и потертостей экрана, но и в случае неудачного падения вашего гаджета, примет энергию удара на себя и тем самым сохранит дорогостоящий дисплей и сенсор смартфона. Стекло точно подходит для данной модели. Все вырезы и необходимые отверстия присутствуют. Стекло выполнено из специальных материалов, которые обладают высоким уровнем прочности. Стекло обладает малой толщиной и не влияет на качество изображения и сенсорные свойства экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy A32 (4G) Full Screen+Full Glue Black Frame sColor-118 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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