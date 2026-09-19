Чудо-чемодан "Доска знаний"(магн.гриф.доска,фигур.магн.123шт
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%860 руб. 1 683 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
магнитная азбука, маркер, мелки
Материал
дерево, магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х3
Вес, г.
750
Описание товара Чудо-чемодан "Доска знаний"(магн.гриф.доска,фигур.магн.123шт
Чудо-чемоданчик развивает воображение, абстрактное и логическое мышление, мелкую моторику, и просто очень нравится малышам. В чемоданчике есть две доски, одна - для рисования маркером, вторая - для рисования мелом. В комплект входят маркер, мелки, губка, магнитные элементы и инструкция с вариантами сборки.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
магнитная азбука, маркер, мелки
Материал
дерево, магнит
Страна производитель
Китай
Чудо-чемоданчик развивает воображение, абстрактное и логическое мышление, мелкую моторику, и просто очень нравится малышам. В чемоданчике есть две доски, одна - для рисования маркером, вторая - для рисования мелом. В комплект входят маркер, мелки, губка, магнитные элементы и инструкция с вариантами сборки.
Чудо-чемодан "Доска знаний"(магн.гриф.доска,фигур.магн.123шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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