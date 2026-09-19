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Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401) купить с доставкой в Москве
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Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401)

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Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C305, C306, C307, C406, , C407
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463958
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C305, C306, C307, C406, , C407
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401)

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C305, C306, C307, C406, , C407
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокс для сбора тонера RICOH Aficio MP C305/C306/C307/C406//C407 (*D1176401/D117-6401/D0CB6401/D0CB-6401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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