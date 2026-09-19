Кулер для воды напольный Sonnen FS-01, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462549
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.01х0.34х0.34
Вес, кг.
6.53
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FS-01, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Диспенсер SONNEN FS-01 представлен в стильном напольном дизайне с белым корпусом. Устройство оснащено литровыми емкостями для холодной и горячей воды. Бутыль размещается сверху. Прибор весит 6 кг и обладает размерами 27x85.1x31 см. Устройство SONNEN FS-01 оперативно нагревает воду до 92°C, а также охлаждает до 10°C. Комфортной эксплуатации способствует наличие электронной системы охлаждения и крана для подачи воды нажимом кружкой. Прибор действует с производительностью нагрева 5 л/ч и скоростью охлаждения 0.5 л/ч.
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Диспенсер SONNEN FS-01 представлен в стильном напольном дизайне с белым корпусом. Устройство оснащено литровыми емкостями для холодной и горячей воды. Бутыль размещается сверху. Прибор весит 6 кг и обладает размерами 27x85.1x31 см. Устройство SONNEN FS-01 оперативно нагревает воду до 92°C, а также охлаждает до 10°C. Комфортной эксплуатации способствует наличие электронной системы охлаждения и крана для подачи воды нажимом кружкой. Прибор действует с производительностью нагрева 5 л/ч и скоростью охлаждения 0.5 л/ч.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Кулер для воды напольный Sonnen FS-01, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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