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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02

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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458811
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 DIMM 1Gx8 SR SP008GBLFU266B02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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