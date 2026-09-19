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Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL купить с доставкой в Москве
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Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL

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Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 1
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 2
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 3
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 4
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 5
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 6
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 7
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 8
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 9
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 10
Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 1
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 2
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 3
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 4
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 5
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 6
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 7
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 8
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 9
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 10
  • Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458637
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
19.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
15

Описание товара Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL

Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
19.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Доставка
Отзывы


Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL - по цене 830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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