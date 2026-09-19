Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL
120-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 12 сочетает в себе малошумность и привлекательный внешний вид. Особенность дизайна устройства – броское сочетание белого и черного цветов. Нельзя не отметить и очень эффектную адресную RGB-подсветку. Вентилятор Aerocool Duo 12 характеризуется частотой вращения 1000 оборотов в минуту. Уровень шума – лишь 19.7 дБ. Вентилятор генерирует поток воздуха 34.4 CFM. Время безотказной работы устройства – 60000 ч. Для подключения вентилятора используется 500-миллиметровый кабель. В комплектацию модели входит переходник с 6-pin на 3-pin ARGB. Вентилятор базируется на надежном гидродинамическом подшипнике скольжения. Количество лопастей – 11. Лопасти имеют изогнутую форму: это помогает сделать поток воздуха интенсивнее. Информация о параметрах и свойствах вентилятора размещена на коробке, в которую он упакован.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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