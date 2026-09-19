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Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 купить с доставкой в Москве
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Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003

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Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 1
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 2
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 3
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 4
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 5
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 6
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 7
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 8
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 9
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 1
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 2
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 3
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 4
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 5
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 6
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 7
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 8
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 9
  • Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458499
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Звуковые эффекты
да
Комплектация
модель, аккумулятор, зарядное устройство, пульт управления, инструкция, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
6xАА
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х19
Вес, кг.
1.98

Описание товара Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003

Радиоуправляемая бетономешалка с действующим смесителем и лебёдкой может двигаться вперед/назад, вправо/влево. Имеется подсветка, машина издает реалистичные звуки, также может быть переведена в беззвучный режим.

Отзывы о товаре Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Звуковые эффекты
да
Комплектация
модель, аккумулятор, зарядное устройство, пульт управления, инструкция, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
6xАА
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемая бетономешалка с действующим смесителем и лебёдкой может двигаться вперед/назад, вправо/влево. Имеется подсветка, машина издает реалистичные звуки, также может быть переведена в беззвучный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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