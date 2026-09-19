Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC
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Характеристики
Описание товара Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC
Что делать, если малыш неожиданно увлекся кулинарией? Вместо комнаты для игр он бежит на кухню, а вместо мультиков смотрит в интернете рецепты фуд-блогеров!. Чтобы поддержать и поощрить юного шеф-повара, подарите ему набор кулинара от Viga Toys Фантастическая кухня для детей от 3 лет. Он представляет собой яркий, роскошно оборудованный, игрушечный кухонный уголок, в котором есть все необходимое для маленького кулинара: плита с духовкой, раковина, вытяжка, часы и, конечно же, целая коллекция кухонных аксессуаров – кастрюля с крышкой, сковорода, лопатки, ложка, две емкости для специй. Набор для юного кулинара максимально похож на настоящий. Он изготовлен из качественных безвредных материалов (дерево, металл), отличается яркой контрастной расцветкой и стильным современным дизайном. На таком кухонном пространстве малыш еще больше раскроет фантазию и с головой погрузится в кулинарное творчество. С игровым набором Фантастическая кухня дети не только развлекаются, но и, подражая взрослым, обучаются важным бытовым навыкам. Эта развивающая игрушка отлично сочетается с методиками Монтессори и Реджио, подходит для детских садов и воспитательных центров. Размеры в собранном виде: 60x30x81 см. Для изготовления эко-френдли продукта использована экологичная сертифицированная древесина, одобренная ассоциацией FSC (Лесным попечительским советом).
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