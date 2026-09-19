Смеситель с гигиеническим душем Lemark Nubira, встраиваемый (LM6219ORB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%26 031 руб. 30 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457099
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х14
Вес, кг.
3.11
Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Lemark Nubira, встраиваемый (LM6219ORB)
Керамический картридж Sedal 35 мм. Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1, 2 м. Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Керамический картридж Sedal 35 мм. Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1, 2 м. Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Nubira, встраиваемый (LM6219ORB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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