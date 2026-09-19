Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб.
В наличии
Код товара: 456174
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, г.
900
Описание товара Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный
Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 37790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный