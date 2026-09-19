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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro S
filter_none Товар входит в коллекцию Pro S

Коллекция Pro S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром

Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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