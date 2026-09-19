Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049051 хром
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Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 456167
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Загружаем...
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Загружаем...
5 090 руб.
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Коллекция Pro L
Коллекция Pro L
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049051 хром
Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет глянцевый хром
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет глянцевый хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049051 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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