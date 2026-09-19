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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro L
filter_none Товар входит в коллекцию Pro L

Коллекция Pro L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый

Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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