Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый
Полностью готовый к установке комплект: система инсталляции с клавишей, подвесной унитаз сиденьем. Не разборная рама из стального профиля выдерживает нагрузку до. 400 кг. Полностью изолированный бачок с качественной двухрежимной смывной арматурой - комфортное использование благодаря низкому уровню шума - менее 20 Дб. Укомплектован пневматической клавишей в цвете глянцевый хром. В комплекте все необходимые патрубки и крепления, а также прокладка между унитазом и стеной - звукоизоляция. Выверенный геометрический дизайн унитаза Spirit V2.0 - идеально ровные поверхности с четкими гранями, - отмечен премиями iF Design и Good Design. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой
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