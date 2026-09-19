Top.Mail.Ru
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 1
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 2
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 3
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 4
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 5
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 6
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 7
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 8
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 9
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 1
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 2
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 3
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 4
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 5
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 6
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 7
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 8
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 9
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
132
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
унитаз подвесной безободковый, инсталляция, крепления, кнопка смыва, шумоизоляция, сиденья, артматура, гарантийный талон, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
серебро
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.53х0.42х0.39х0.19
Вес, кг.
41.6

Описание товара Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый

Полностью готовый к установке комплект: система инсталляции с клавишей, подвесной унитаз сиденьем. Не разборная рама из стального профиля выдерживает нагрузку до. 400 кг. Полностью изолированный бачок с качественной двухрежимной смывной арматурой - комфортное использование благодаря низкому уровню шума - менее 20 Дб. Укомплектован пневматической клавишей в цвете глянцевый хром. В комплекте все необходимые патрубки и крепления, а также прокладка между унитазом и стеной - звукоизоляция. Выверенный геометрический дизайн унитаза Spirit V2.0 - идеально ровные поверхности с четкими гранями, - отмечен премиями iF Design и Good Design. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой

Отзывы о товаре Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
132
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
унитаз подвесной безободковый, инсталляция, крепления, кнопка смыва, шумоизоляция, сиденья, артматура, гарантийный талон, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
серебро
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью готовый к установке комплект: система инсталляции с клавишей, подвесной унитаз сиденьем. Не разборная рама из стального профиля выдерживает нагрузку до. 400 кг. Полностью изолированный бачок с качественной двухрежимной смывной арматурой - комфортное использование благодаря низкому уровню шума - менее 20 Дб. Укомплектован пневматической клавишей в цвете глянцевый хром. В комплекте все необходимые патрубки и крепления, а также прокладка между унитазом и стеной - звукоизоляция. Выверенный геометрический дизайн унитаза Spirit V2.0 - идеально ровные поверхности с четкими гранями, - отмечен премиями iF Design и Good Design. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS49051.701700 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...