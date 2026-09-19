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Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый купить с доставкой в Москве
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Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый

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Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 1
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 2
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 3
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 4
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 5
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 6
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 7
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 1
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 2
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 3
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 4
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 5
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 6
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 7
  • Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
121 790 руб.  130 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456152
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Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.53х0.53х0.17х0.17
Вес, кг.
41.9

Описание товара Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый

Инсталляция с унитазом, с сиденьем и клавишей AM PM Spirit V2.0 IS450A38.701700 представляет собой готовый комплект для туалетной комнаты. Включает в себя систему инсталляции с клавишей и подвесной унитаз с сиденьем-крышкой.

Отзывы о товаре Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Страна производитель
Китай
Описание
Инсталляция с унитазом, с сиденьем и клавишей AM PM Spirit V2.0 IS450A38.701700 представляет собой готовый комплект для туалетной комнаты. Включает в себя систему инсталляции с клавишей и подвесной унитаз с сиденьем-крышкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS450A38.701700 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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