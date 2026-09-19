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Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет купить с доставкой в Москве
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Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет

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Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 1
Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 2
Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 3
Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 4
Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
  • Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 1
  • Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 2
  • Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 3
  • Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 4
  • Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456106
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет

Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M / HDMI 19M V1.4 1m CC-HDMI4-1M является отличным выбором для подключения LCD телевизора или плазменной панели к компьютеру, видеокамере и другим видеоустройствам. Позолоченные коннекторы обеспечивают отличное качество передачи сигнала, а длина кабеля позволяет удобно разместить технику.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
1
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M / HDMI 19M V1.4 1m CC-HDMI4-1M является отличным выбором для подключения LCD телевизора или плазменной панели к компьютеру, видеокамере и другим видеоустройствам. Позолоченные коннекторы обеспечивают отличное качество передачи сигнала, а длина кабеля позволяет удобно разместить технику.


Теги товара: кабели hdmi
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Кабель HDMI Gembird/Cablexpert CC-HDMI4-1M, 1м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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