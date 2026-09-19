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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром

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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
323
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 290 руб. 
Начислим 738 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром
12 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель для лейки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
323
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром

Смеситель для ванны и душа Dorff Stark с длинным изливом D1109500 c универсальным изливом и душевым набором - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия, душевой набор в комплекте и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель для лейки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
323
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark с длинным изливом D1109500 c универсальным изливом и душевым набором - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия, душевой набор в комплекте и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - стоимость товара 12290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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