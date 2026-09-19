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Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0

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Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0 - фото 1
Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0 - фото 1
  • Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
620 руб.  930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455400
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
5

Описание товара Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0

USB-флешка Smartbuy USB 2.0 64Gb V-Cut – это компактный и вместительный носитель информации с высокой степенью защиты данных. Объем памяти позволяет хранить даже большие файлы, включая современные фильмы высокого разрешения. Компактный носитель удобно хранить в сумке с остальными мелкими аксессуарами или подвесить на связку ключей в качестве брелока.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 2.0




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
USB-флешка Smartbuy USB 2.0 64Gb V-Cut – это компактный и вместительный носитель информации с высокой степенью защиты данных. Объем памяти позволяет хранить даже большие файлы, включая современные фильмы высокого разрешения. Компактный носитель удобно хранить в сумке с остальными мелкими аксессуарами или подвесить на связку ключей в качестве брелока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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