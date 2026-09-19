Зажим Avenger 200B Grip Head, черн., адаптер 16 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Зажим Avenger 200B Grip Head, черн., адаптер 16 мм
Алюминиевый зажим Avenger D200B Grip Head, в отличие от любого другого захвата, использует серию шайб для дополнительной блокировки, а также для надежной фиксации на аксессуарах используется система по типу автомобильных тормозных дисков, которые служат для дополнительной безопасности
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Алюминиевый зажим Avenger D200B Grip Head, в отличие от любого другого захвата, использует серию шайб для дополнительной блокировки, а также для надежной фиксации на аксессуарах используется система по типу автомобильных тормозных дисков, которые служат для дополнительной безопасности
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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