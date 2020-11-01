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Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0G

Артикул: 45336
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0G
14 480 руб. 
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+ 214 КэтКоинов
Артикул: 45336
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 414 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка бензиновая
Высота, см75
Длина, см65
Максимальная высота скашивания6.5 см
Минимальная высота скашивания3.5 см
Мощность топливного двигателя4 л.с.
Объем топливного двигателя170 куб. см
Объём топливного бака, л1.5
Ширина скашивания51 см
Ширина, см47
Травосборник в комплектенет
Вес, кг25.4
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Число тактов работы топливного двигателя4
Ширина скашивания - 51 см. Мощность - 3 кВт


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Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0G - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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