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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) купить с доставкой в Москве
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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)

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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 1
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 2
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 3
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 4
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 5
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор подарочный
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 1
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 2
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 3
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 4
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 5
  • Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Набор подарочный
Длина ручки, см
15 см
Материал корпуса
сталь нержавеющая/лак
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
2 ручки в подарочной упаковке
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор, картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
подарочная коробка
Цвет
золотистый, черный
Цвет корпуса
золотистый, черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)

В набор Parker IM Core Black GT входят две ручки популярной серии Parker IM. Одна перьевая, вторая шариковая. Корпус покрыт черным лаком, детали выполнены в золотистом цвете, поэтому ручки выглядят строгими и заметными, но без лишнего блеска. Шариковая ручка удобна для быстрых записей, рабочих заметок и повседневных дел. Перьевая подходит для аккуратного письма, личных записей и подписи документов. Обе ручки комфортно лежат в руке и подходят для длительного письма. Набор упакован в фирменную подарочную коробку Parker. Это готовый вариант подарка для коллеги, партнера или близкого человека, который любит писать от руки.

Отзывы о товаре Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Набор подарочный
Длина ручки, см
15 см
Материал корпуса
сталь нержавеющая/лак
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
2 ручки в подарочной упаковке
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор, картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
подарочная коробка
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Цвет
золотистый, черный
Цвет корпуса
золотистый, черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Описание
В набор Parker IM Core Black GT входят две ручки популярной серии Parker IM. Одна перьевая, вторая шариковая. Корпус покрыт черным лаком, детали выполнены в золотистом цвете, поэтому ручки выглядят строгими и заметными, но без лишнего блеска. Шариковая ручка удобна для быстрых записей, рабочих заметок и повседневных дел. Перьевая подходит для аккуратного письма, личных записей и подписи документов. Обе ручки комфортно лежат в руке и подходят для длительного письма. Набор упакован в фирменную подарочную коробку Parker. Это готовый вариант подарка для коллеги, партнера или близкого человека, который любит писать от руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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