Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
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Характеристики
Тип товара
Набор подарочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 450441
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Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор подарочный
Длина ручки, см
15 см
Материал корпуса
сталь нержавеющая/лак
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
2 ручки в подарочной упаковке
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор, картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
подарочная коробка
Цвет
золотистый, черный
Цвет корпуса
золотистый, черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х4
Вес, г.
200
Описание товара Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
В набор Parker IM Core Black GT входят две ручки популярной серии Parker IM. Одна перьевая, вторая шариковая. Корпус покрыт черным лаком, детали выполнены в золотистом цвете, поэтому ручки выглядят строгими и заметными, но без лишнего блеска. Шариковая ручка удобна для быстрых записей, рабочих заметок и повседневных дел. Перьевая подходит для аккуратного письма, личных записей и подписи документов. Обе ручки комфортно лежат в руке и подходят для длительного письма. Набор упакован в фирменную подарочную коробку Parker. Это готовый вариант подарка для коллеги, партнера или близкого человека, который любит писать от руки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор подарочный
Длина ручки, см
15 см
Материал корпуса
сталь нержавеющая/лак
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
2 ручки в подарочной упаковке
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор, картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
подарочная коробка
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Цвет
золотистый, черный
Цвет корпуса
золотистый, черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
В набор Parker IM Core Black GT входят две ручки популярной серии Parker IM. Одна перьевая, вторая шариковая. Корпус покрыт черным лаком, детали выполнены в золотистом цвете, поэтому ручки выглядят строгими и заметными, но без лишнего блеска. Шариковая ручка удобна для быстрых записей, рабочих заметок и повседневных дел. Перьевая подходит для аккуратного письма, личных записей и подписи документов. Обе ручки комфортно лежат в руке и подходят для длительного письма. Набор упакован в фирменную подарочную коробку Parker. Это готовый вариант подарка для коллеги, партнера или близкого человека, который любит писать от руки.
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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