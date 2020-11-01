Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Фотокамера моментальной печати
|Цвет
|Black
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 – предназначенная для съемки с моментальной распечаткой снимков. Несмотря на свою простоту, Fujifilm Instax Wide 300 - камера интеллектуальная, умеющая самостоятельно определять экспозицию. Модель хорошо зарекомендовала себя в портретном и пейзажном жанре фотосъемок, а так же в съемках быстродвижущихся объектов (автогонки, скачки и другое).Особенности:
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