Домкрат Matrix бутылочный, 50 т, h подъема 236–356 мм (50779)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Домкрат Matrix бутылочный, 50 т, h подъема 236–356 мм (50779)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50779 поднимает грузы весом до 50 т на высоту 236-356 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 50 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 26,5 кг можно перевозить в багажнике авто.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50779 поднимает грузы весом до 50 т на высоту 236-356 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 50 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 26,5 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
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