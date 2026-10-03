Домкрат Stels подкатной, 2т Low Profile, 80-380 мм, в пласт. кейсе (51130)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 449702
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
300
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
13.66
Описание товара Домкрат Stels подкатной, 2т Low Profile, 80-380 мм, в пласт. кейсе (51130)
Гидравлический подкатной домкрат Stels Low Profile 51130 с высотой подхвата 80, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 380 мм. Применяется для обслуживания автотранспорта, благодаря сверхнизкому профилю подходит для автомобилей с небольшим клиренсом. Домкрат компактен и может использоваться автовладельцами самостоятельно. Поставляется в пластиковом кейсе, поэтому удобен для хранения и перевозки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
300
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат Stels Low Profile 51130 с высотой подхвата 80, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 380 мм. Применяется для обслуживания автотранспорта, благодаря сверхнизкому профилю подходит для автомобилей с небольшим клиренсом. Домкрат компактен и может использоваться автовладельцами самостоятельно. Поставляется в пластиковом кейсе, поэтому удобен для хранения и перевозки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат Stels подкатной, 2т Low Profile, 80-380 мм, в пласт. кейсе (51130) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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